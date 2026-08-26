"La nostra pelle, la nostra anima, non esiste macchina che possa copiare questo": chiacchieriamo con Carlos Latre di IA

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Il franchise di Tadeo Jones va avanti fin dal primo cortometraggio diretto da Enrique Gato uscito nel 2004, diventando un pilastro dell'animazione spagnola quando il primo lungometraggio è uscito nel 2012. Siamo ora al quarto film, appena uscito in Spagna (Tad e la lampada magica), e oltre a essere un'avventura divertente e sentita per tutte le età, esplora in modo interessante anche il tema dell'Intelligenza Artificiale.

Abbiamo parlato con il regista e creatore di Tadeo Jones, Enrique Gato, di come fosse il momento giusto per parlarne, e di come dobbiamo imparare a convivere e assicurarci che l'IA sia utile per gli esseri umani, non un sostituto degli umani.

Nel tour stampa organizzato da Paramount al Museo Archeologico di Madrid, abbiamo anche parlato con il celebre comico spagnolo, presentatore televisivo e doppiatore Carlos Latre, che dà la voce a tre personaggi del film (il cane Jeff, il pappagallo Belzoni e un terzo personaggio segreto), ed è noto per le sue impersionazioni da oltre 25 anni. E naturalmente, abbiamo dovuto chiedergli quale fosse la sua opinione sull'ascesa dell'IA, ora che l'intelligenza artificiale viene usata anche per generare voci, causando grande preoccupazione nella comunità del doppiaggio...

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Tad e la lampada magica: Intervista a Carlos Latre

In questo film interpreti tre personaggi diversi. È una sfida lavorare per dare a ciascuno di loro una personalità diversa così che gli spettatori non notino che è la stessa persona?

Sì, questa è una delle mie ossessioni. Quando faccio una doppiaggio e lavoro sui personaggi, cerco di fare voci diverse, sensazioni diverse, aspetti diversi in ogni personaggio. Perché per me è molto importante che il pubblico non riconosca la mia voce in ogni personaggio, capisci?

Ogni personaggio è diverso e ogni personaggio ha la propria personalità. Per esempio, Belzoni è profondo, morbido, elegante. E Jeff, per esempio, è pazzo, un po' sciocco e così divertente.

Quindi, li avete registrati separatamente per non mescolarli? O ne registravi uno e poi l'altro?

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Sì, lo facevamo separatamente, ma puoi immaginare, a volte parlavo da solo. Stavo parlando da solo ed era un po' strano, ma molto divertente. Mi è piaciuto molto.

Dopo aver doppiato personaggi animati per oltre 20 anni, quale tipo di personaggio ti piace di più?

Adoro tutti i personaggi un po' pazzi, capisci? Come Ramon in Happy Feet o il quinto uccello in Il libro della giungla 2. O, per esempio, Jeff (il cane in Tadeo Jones). Jeff è uno dei miei preferiti. Ho interpretato più di 40 personaggi diversi, e sicuramente Jeff sarà uno dei miei preferiti.

Segui il franchise di Tadeo Jones da molto tempo? Hai visto l'evoluzione dei film?

Beh, per me, essere a Tadeo è come un dono. È stato come un doppio controllo nella mia carriera. Ho fatto molti film diversi, ho lavorato con produzioni e personaggi diversi. Ma Tadeo fa parte della mia carriera e finalmente sono qui. Penso che sia uno dei migliori dei quattro film di Tadeo. Tutto il team parla di essere il migliore di loro.

Come descriveresti i film di Tadeo Jones/Tad, gli esploratori perduti a qualcuno che forse non li conosce dall'estero? Perché devono vedere questi film?

Beh, penso che Tadeo sia assolutamente globale. È per il mondo intero, per bambini e intere famiglie in tutto il mondo. Il tadeo è una delle migliori forme di intrattenimento al giorno d'oggi. È un grande film con comicità, senso dell'umorismo, tecnologia e una sceneggiatura eccellente.

Penso che sia una grande medaglia per la Spagna. È come un famoso attore spagnolo. Uno dei migliori film della nostra storia, e siamo molto orgogliosi di Tadeo e di tutte le sue avventure.

"Non esiste una macchina che possa copiare la nostra pelle, la nostra anima"

Questo film esplora il tema dell'intelligenza artificiale. Quando hai iniziato a fare doppiaggio, imitazioni e imitazioni molti anni fa, immaginavi di trovarti in una situazione in cui una macchina potesse davvero fare il tuo lavoro e dovessi competere non con altri attori ma con la tecnologia?

Sì, potrei immaginare grazie a film come Terminator e quel tipo di film che ci hanno mostrato come potrebbe essere il futuro. E ora è il presente. Ora è una realtà. Ma non sento di combattere contro nulla. Sto lottando contro me stesso. Credo che la tecnologia ci migliorerà. Ci renderà migliori.

E la nostra pelle, la nostra anima—non esiste una macchina che possa copiare tutto questo. L'anima umana è unica e diversa. Ecco perché attori, doppiatori, cantanti e comici saranno tutti migliori, secondo me, con l'IA, grazie all'anima dell'umanità. Saremo un po' più costosi.

Quindi pensi che queste tecnologie possano portare qualcosa di positivo anche alla tua professione?

Penso che possano collaborare. Ci sono molti progetti che saranno straordinari e enormi grazie alla tecnologia, e tutti i progetti umani saranno diversi, migliori e umani, che è la grande differenza.

Come pensi che sarà il futuro per attori e doppiatori tra 20 anni? Immaginate molti cambiamenti?

Penso che il futuro sarà fantastico. Sarà fantastico grazie all'umanità. Penso che tra qualche anno sapremo perfettamente quali progetti, quali film sono guidati dall'IA e quali sono umani. E penso che daremo valore e abbracceremo i progetti umani ancora di più di oggi. Saranno più importanti.