La nostra più grande minaccia si avvicina nel nuovo teaser Alien: Earth

HQ

Mentre l'umanità ha combattuto la forma di vita definitiva per decenni inAlien vari film e progetti - tra cui il recenteAlien: Romulus e presto di nuovo nelAlien: Isolation prossimo sequel - non abbiamo ancora dovuto affrontare gli Xenomorfi nel nostro territorio. Quest'estate la situazione sta cambiando.

Dopo anni di combattimenti contro le orribili creature nello spazio e su pianeti lontani, in estate gli Xenomorfi trovano la loro strada verso il pianeta Terra, il tutto come parte della spaventosa serie Alien: Earth, che proviene dal creatore Noah Hawley. Mentre questa premiere si avvicina sempre di più, è arrivato un nuovo teaser in linea con la Giornata della Terra che sembra suggerire che il nostro adorabile pianeta blu presto non sarà più nostro...

Secondo quello che è la trama Alien: Earth, questo è ciò che possiamo aspettarci: "Quando una misteriosa nave spaziale si schianta sulla Terra, una giovane donna (Sydney Chandler) e un gruppo di soldati tattici fanno una scoperta fatale che li mette faccia a faccia con la più grande minaccia del pianeta".

Non vedi l'ora di Alien: Earth ?