La numero 2 del mondo Iga Swiatek eliminata dalle WTA Finals, la sostituta di Keys sconfitta da Rybakina

HQ

Iga Swiatek è stata eliminata dalle WTA Finals dopo essere stata sconfitta da Amanda Anisimova mercoledì, 6-7 (3-7) 6-4 6-2. La numero 2 del mondo ha precedentemente perso contro Elena Rybakina e la sua unica vittoria è arrivata con Madison Keys, che si è ritirata all'ultimo minuto del torneo per una malattia virale.

Keys, che ha perso le prime due partite, ha dovuto ritirarsi all'ultimo minuto a causa di una malattia. La prima giocatrice di riserva, Mirra Andreeva, ha scelto di non giocare perché non si sentiva in forma per la competizione. Ekaterina Alexandrova, numero 10 del mondo, è stata sostituita per l'ultima partita della fase a gironi giocata mercoledì contro Rybakina e ha perso 6-4, 6-4.

Ciò significa che le prime semifinaliste sono la numero 4 del mondo Amanda Anisimova e la numero 6 del mondo Elena Rybakina. Oggi, giovedì 6 novembre, le altre semifinaliste saranno decise nei match tra Jessica Pegula e Jasmine Paolini (15:00) e Aryna Sabalenka e Coco Gauff (16:30).