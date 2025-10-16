La nuotatrice australiana e detentrice del record mondiale Ariarne Titmus si ritira a 25 anni: "l'occasione per mettere te stesso, non il tuo sport al primo posto"

HQ

Ariarne Titmus, nuotatrice australiana con 32 medaglie internazionali, tra cui otto medaglie olimpiche, quattro delle quali d'oro a Tokyo e Parigi, ha deciso di ritirarsi all'età di 25 anni. Titmus, che lascia il record mondiale nei 200 stile libero femminili (1:52.23) ha detto che dopo aver compiuto 25 anni "sembra il momento giusto per allontanarsi dal nuoto".

"A 14 anni fai le valigie e ti trasferisci da casa tua, che decisione difficile è stata quella di andarsene. Mamma e papà hanno visto il luccichio nei tuoi occhi e hanno sacrificato tutto per muoversi. Senza di loro, insieme a Mia, non saresti qui oggi", ha detto in un sentito messaggio, dicendo di sentirsi "realizzata, contenta e felice, senza rimpianti".

Titmus si è presa una pausa dopo le Olimpiadi di Parigi 2024, dicendo che "ci sono alcune cose nella mia vita che sono un po' più importanti per me ora del nuoto". Nel video dell'annuncio ha citato "sfide di salute che mi hanno davvero scosso mentalmente", riferendosi alla rimozione di un tumore ovarico prima dei Giochi Olimpici del 2024.

"Quello che ti aspetta è eccitante. Nuovi obiettivi, più tempo con le persone che ami di più e la possibilità di mettere te stesso con tutto il cuore, non il tuo sport al primo posto", ha aggiunto Ariarne Titmus.