La nuotatrice olimpionica canadese Penny Oleksiak è stata sospesa per due anni per non aver informato della sua posizione

Penny Oleksiak, nuotatrice venticinquenne, una delle olimpioniche più onorate del Canada (quattro medaglie, inclusa una d'oro a Rio 2016, tre medaglie a Tokyo 2020), ha accettato una sospensione provvisoria di due anni da parte dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) per non aver rispettato le normative antidoping.

Non ha informato la sua posizione, il che richiede agli atleti di informare le autorità antidoping dove saranno per almeno un'ora al giorno per test fuori competizione non preavvisi.

Di conseguenza, sarà esclusa dalla competizione per due anni e potrà partecipare solo dopo il 14 luglio 2027. Tutti i suoi risultati dopo il 16 giugno 2025 saranno squalificati, inclusa la rinuncia di medaglie, punti e premi.

Swimming Canada rispetta la decisione ma difende la spiegazione di Penny secondo cui si trattava di errori involontari e che non ha usato sostanze vietate. "Ci mancherà Penny nella nazionale e speriamo di rivederla in piscina quando sarà idonea" (via Reuters).