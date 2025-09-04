La nuova sportiva di Lexus guarda al futuro

Gamereactor

Sono passati 15 lunghi anni da quando Toyota/Lexus ha lanciato i primi modelli LFA dalla fabbrica di Aichi e da allora questa auto sportiva innovativa e super ben costruita ha raggiunto lo status di cult assoluto. Tanto che oggi non è possibile trovare un esemplare ben tenuto.

Tuttavia, Lexus ha scelto di non dare seguito alla LFA con una nuova auto sportiva, il che è stato una tristezza per l'intero mondo delle auto sportive, ma ora sembra aver cambiato idea e una nuova LFA è in arrivo, si dice che si chiamerà LFR, e si basa sulla nuova piattaforma da competizione GT3 che Toyota ha costruito. La "Sport Concept" è stata presentata durante la Monterey Car Week e suggerisce anche il nuovo linguaggio di design di Lexus, più sobrio ed elegante (un netto miglioramento rispetto alle enormi griglie a X di oggi). Ora possiamo solo sperare che Lexus contatti nuovamente Yamaha, collabori su un nuovo V10 per la versione di produzione di questa vettura.

