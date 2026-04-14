La nuova Bentley Bentayga nel 2028 non è un EV dopotutto

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Come detto in precedenza, Bentley sta mettendo in pausa i suoi piani per veicoli elettrici, e la prossima Bentayga ne è la prova.

Invece di passare completamente all'elettrico, la prossima generazione di Bentayga - prevista per il 2028 - arriverà come ibrida plug-in ad alte prestazioni, guidando un cambiamento più ampio nella strategia del marchio, secondo Auto Car.

La riconsiderazione significa che Bentley ha di fatto abbandonato il suo precedente piano di lanciare cinque veicoli elettrici entro il 2030, scegliendo invece di raddoppiare la puntata sugli ibridi, o PHEV, come soluzione più flessibile nei mercati globali.

Questo non significa che i veicoli elettrici siano del tutto fuori discussione. Il primo modello elettrico di Bentley arriverà ancora presto, ma dopo di che il lancio rallenterà notevolmente, con ulteriori veicoli elettrici ora spostati oltre il 2030.

Bentley non ha commentato pubblicamente questa decisione.