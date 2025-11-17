La nuova Bentley Continental Supersports è 500 kg più leggera della vecchia GT

HQ

Sebbene Bentley abbia gareggiato in GTWC con la Continental GT, quella sportiva è sempre stata una bestia pesante con i suoi 2.390 chili. La prossima versione Supersports è però significativamente più leggera e Bentley, senza entrare nei dettagli o fornire dati reali, promette un'auto 500 chili più leggera grazie ai materiali in fibra di carbonio e alla trazione posteriore. Sotto il cofano si trova un V8 biturbo da quattro litri che eroga 666 cavalli e 800 newton-metri di coppia. Non ci sono ibridi in questa auto né trasmissione elettrica. Niente del genere. È quindi una muscle car d'epoca con lusso britannico all'interno.

"Preparatevi a scatenare tutto il potenziale del leggendario motore V8 di Bentley. La Bentley Supersports è tornata. Con un abitacolo essenziale a due posti e un audace body kit in fibra di carbonio che migliora le prestazioni aerodinamiche e l'estetica, questa incredibile coupé è limitata a sole 500 auto, ognuna delle quali offre possibilità di espressione praticamente infinite. Reattiva, cruda e incredibilmente esaltante, questa è un'auto che appare, suona e si sente come nulla altro sulla strada. Costruita per i puristi automobilistici più esigenti, questa ultima versione della celebre Supersports è alimentata da un motore a combustione biturbo da 4,0 litri e migliorato, ridisegnato per questa vettura per offrire carattere, reattività e un'eccitazione senza precedenti. Eroga una potenza massima di 666CV e 800 Nm di coppia - ma i numeri sono tutt'altro che la storia."

