La nuova BYD settiposto e squadrata prende chiara ispirazione dal Land Rover Defender

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Il Land Rover Defender ha una forma piuttosto iconica, e sembra che BYD fosse molto... diciamo, ispirati, quando progettarono il loro nuovissimo SUV Ti7, che presto arriverà in molti paesi europei.

È stato presentato a un evento ufficiale e sarà lanciato, a quanto pare, sotto il sottomarchio BYD Fangchengbao, ma sarà venduto come BYD a livello internazionale.

Ufficialmente è un impianto ibrido plug-in che combina un motore a benzina turbo da 1,5 litri con due motori elettrici e trazione integrale. Nonostante le sue dimensioni enormi, BYD afferma che il sette posti può raggiungere i 100 chilometri orarie in soli 4,8 secondi, offrendo anche fino a 79 miglia di autonomia solo elettrica.

Oh, e nel caso non fosse stato evidente, è lungo 5,1 metri e largo quasi due metri. In realtà è più lungo del Defender 110.

BYD afferma che il Ti7 è rivolto a "famiglie più numerose e a chi conduce uno stile di vita attivo."