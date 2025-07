La nuova caccia ai talenti di Simon Cowell: carte Pokémon rare

HQ

Collezionare carte Pokémon continua ad essere estremamente popolare e per molti si tratta di "prenderli tutti", anche se oggi è quasi impossibile data la fascia di prezzo in cui le carte più costose possono arrivare a oltre $ 5 milioni.

Una persona che non sapevamo stesse collezionando, ma che sicuramente potrà permettersi di acquistare anche quelle più costose, è l'uomo che spesso schiaccia i sogni con la semplice pressione di un bottone e ha un guardaroba composto per il 99% da t-shirt con scollo a V, ovvero il giudice Simon Cowell Britain's Got Talent e X Factor.

Ha visitato la fiera London Trading Card lo scorso fine settimana e ha colto l'occasione per acquistare alcune chicche (grazie IGN). Tra le altre cose, si fece chiamare Onfire Trading Cards e comprò un Rayquaza VMAX Alt Art (PSA 10, ottime condizioni), per il quale sborsò oltre 2.700 dollari e posò per una foto.

Puoi dare un'occhiata al felice collezionista nel post qui sotto. Qual è il tuo rapporto con le carte Pokémon?