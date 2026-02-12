La nuova chimica della batteria promette oltre 1000 chilometri di autonomia nell'Honqi EV

HQ

Ci aspettiamo che le batterie tradizionali agli ioni di litio aprano la strada a una transizione verso lo stato solido negli EV nei prossimi anni, ma prima di allora sembra che un nuovo tipo di chimica all'interno del sistema tradizionale delle batterie abbia molto di più da offrire.

FAW Group (tramite una serie di media cinesi), uno dei maggiori produttori automobilistici cinesi, ha presentato una nuova chimica litio-manganese, che non è veramente a stato solido, ma che sembra comunque riuscire a fornire a un prototipo specifico un'autonomia superiore a 1000 chilometri.

Questo è stato testato su un crossover Honqi, e in questo particolare veicolo ci sono statistiche davvero sorprendenti. Stiamo parlando di una batteria da 142 kilowatt, che gestisce una densità di 500 wattora per chilogrammo a livello di cella batteria.

Le stime di autonomia più realistiche probabilmente sarebbero più basse, dato che si tratta solo del WLTP nominale della batteria, non dell'auto, ma resta comunque una cosa impressionante.