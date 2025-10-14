La nuova concept car Mercedes sembra una mob-mobile degli anni '30

HQ

La nuova concept car di Mercedes, Vision Iconic, è stata svelata dopo un po' di tempo in cui è stata fatta a pezzi sotto varie coperture nere e, proprio come molti sospettavano dalle immagini della silhouette, è un puro ritorno ai gangster degli anni '30, con tutto ciò che comporta. Tuttavia, questa non è un'auto retrò in termini di tecnologia all'interno, anzi. Vision Iconic è alimentata solo a batteria e ha una vernice speciale che contiene celle solari, che secondo il colosso automobilistico tedesco sembra significare che può essere guidata per 120 chilometri in più per carica solo grazie al sole.

Markus Schäfer, membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG:

"Vision Iconic incarna la nostra visione per il futuro della mobilità. Con innovazioni rivoluzionarie come il calcolo neuromorfico, lo steer-by-wire, la vernice solare e la guida altamente automatizzata di livello 4, insieme alla tecnologia all'avanguardia, stiamo definendo nuovi standard per l'era elettrica e digitale. Questo bellissimo veicolo è una testimonianza del nostro impegno per rendere la mobilità di domani una realtà oggi".