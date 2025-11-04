La nuova console di Soulja Boy sta dando déjà vu (e vibrazioni da truffa)

HQ

Se segui l'industria dei giochi da molto tempo, Soulja Boy è un nome che probabilmente conosci, anche se per motivi dubbi. Nel 2018 ha lanciato la sua console, che in realtà era solo un'unità pirata cinese che ha ribattezzato e ha dato un prezzo irragionevole.

Non è andata così bene però, perché il dispositivo era anche pieno di giochi Nintendo piratati, e non sono rimasti troppo colpiti dalla mossa e lo hanno costretto a smettere di venderlo. Tuttavia, ha affermato di aver venduto milioni di console e nel 2019 ha dichiarato di essere stato l'uomo che ha convinto l'allora CEO di Nintendo of America Reggie Fils-Aime a dimettersi.

Avanti veloce di due anni, e Soulja Boy era di nuovo al lavoro, pianificando di rilasciare la sua console nel 2021. Nello stesso anno, affermò anche di aver acquistato Atari, cosa che Atari tuttavia negò.

Ora facciamo un salto in avanti di altri quattro anni fino ad oggi, perché ora Soulja Boy è di nuovo al lavoro. Tramite il suo account Instagram, ora parla del suo ultimo dispositivo di gioco, il SouljaGameFlip. E capiamo che questo sembra allettante, ma sembra che l'approccio molto liberale di Soulja Boy alla verità significhi che potrebbe essere saggio tenere i propri soldi ancora per un po'.

Il dispositivo che sta vendendo è solo un Retroid Pocket Flip 2 rinominato, un popolare dispositivo retrò della rinomata azienda Retroid. Tuttavia, Soulja Boy addebita da due a tre volte di più per il suo SouljaGameFlip. RetroDodo ha contattato Retroid per saperne di più sul motivo per cui avevano stretto una partnership con Soulja Boy e ha ricevuto una risposta non sorprendente:

"Non lo sapevo. Questo non è un tipo di accordo di licenza ufficiale. Non ha il permesso di rinominare i nostri prodotti e venderli come propri. Il Retroid Pocket Flip 2 è brevettato negli Stati Uniti da noi stessi.

In breve, sembra che Soulja Boy non conquisterà il mondo dei giochi nemmeno questa volta. Ma se vuoi davvero pagare troppo per il dispositivo, puoi farlo qui. Se preferisci il prezzo originale molto più basso, puoi acquistare un Retroid Pocket Flip 2 qui.