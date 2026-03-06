La nuova console Xbox ridefinisce il concetto di console da gioco

HQ

La maggior parte delle persone aveva già capito da tempo che tutto questo era in arrivo. I tempi in cui le console potevano essere tenute segrete sono ormai lontani, e oggi decine di migliaia di persone sono coinvolte in questi progetti, rendendo impossibile tenerli nascosti. Ma... non si può dire che Microsoft abbia provato a farlo nemmeno con la nuova console Xbox. Al contrario, hanno ripetutamente detto di avere un nuovo progetto in lavorazione e non si sono tirati indietro riguardo all'hype che ne ha parlato.

Come sarà la nuova console Xbox (immagine creata con l'IA)? Non lo sapremo ancora per un po', ma si potrebbe sospettare che Microsoft sceglierà un design diverso da Xbox Series X per prendere le distanze.

Forse la cosa più notevole è l'affermazione dell'ex responsabile di Xbox Sarah Bond secondo cui possiamo aspettarci "il più grande salto tecnico che abbiate mai visto", ma solo pochi mesi fa ha anche detto che "la console next-gen sarà un'esperienza molto premium, curata di fascia alta". Siamo ovviamente abituati a dichiarazioni audaci, ma queste sono così evidenti che Microsoft sarà severamente punita se non consegna almeno vicino a questo. Una marcia di vittoria sarà poi sostituita da meme beffardo, e loro lo sanno, ovviamente.

Ma il fatto è che è supportato da esperti della tecnologia. Il rinomato e altamente esperto di AMD KeplerL2 ha detto, tra le altre cose, che tutti i giochi, al 100%, appariranno meglio sulla prossima Xbox rispetto a PlayStation 6:

"Non vedo come PS6 possa eguagliare Magnus, ha meno core CPU, frequenza CPU più bassa, meno CU, meno ROP, frequenza GPU più bassa, cache e banda di memoria inferiori. Non è una differenza enorme ma Magnus dovrebbe avere prestazioni migliori nel 100% dei giochi, a differenza di questa generazione dove è più un 50/50."

Asha Sharma ha avuto l'onore di presentare la nuova console Xbox, ma ovviamente non ha realizzato tutto durante i suoi dieci giorni da capo; Quello che vediamo ora è interamente opera di Phil Spencer. // Microsoft

Ecco perché è entusiasmante che Microsoft abbia ora iniziato a davvero esagerare. Giovedì sera, la nuova responsabile di Xbox Asha Sharma ha annunciato tramite i social media che il nome provvisorio della nuova console è Project Helix, e abbiamo anche ricevuto un logo. Non è chiaro se Helix sarà effettivamente il nome definitivo; finora, Microsoft ha scelto altri nomi per il prodotto finito - il che è un peccato perché hanno sempre scelto un'opzione peggiore (non riesco a decidere se One o Series S/X sia la peggiore). Personalmente, penso che Helix sia perfetto, combinato con un filamento di DNA che collega PC, console e giochi.

Il breve post di Sharma consiste principalmente in cinque dettagli entusiasmanti, uno dei quali è il nome Helix, ma analizziamo gli altri quattro: "Project Helix guiderà le prestazioni e giocherà ai tuoi giochi Xbox e PC. Non vedo l'ora di parlarne ancora con partner e studi al mio primo GDC la prossima settimana!"

Prima di tutto, afferma che la nuova console "guiderà nelle prestazioni", salendo così sul treno dell'hype che Sarah Bond, così come Phil Spencer, hanno contribuito a costruire. Sarà davvero una console potente; Non si può tirare indietro.

L'idea di rilasciare una nuova console molto prima che Sony sia pronta a sostituire la propria ricorda la strategia che Microsoft ha scelto con successo con la Xbox 360, quando Sony ha continuato con la PlayStation 2 per un altro anno.

La seconda cosa è, ovviamente, che conferma direttamente le voci secondo cui sarà una console ibrida che girerà anche giochi per PC. Non dice che potrà far girare giochi dall'Epic Games Store e da Steam, ma possiamo quasi presumere che lo farà, e ROG Xbox Ally funziona così. Questo è incredibilmente entusiasmante, perché significa molte cose. Ad esempio, probabilmente sarà gratuito online su Helix. Il multiplayer su PC è gratuito. Sarà anche possibile scaricare giochi gratuiti dall'Epic Games Store ogni settimana, oppure acquistare alcuni dei giochi molto più economici offerti su Steam che non sono nemmeno disponibili su altre console.

Forse la cosa più strana, che penso molti giocatori su console troveranno difficile da comprendere davvero, è che significa fondamentalmente che non importa più quanto venderà la prossima Xbox. È "solo" un PC, anche se nascosto in un telaio leggermente più piccolo con dettagli verdi. Uno dei tanti modelli computerizzati. Se vende peggio del Virtual Boy, non influirà significativamente su questa piattaforma; se venderà meglio della PlayStation 2, paradossalmente, non influirà significativamente, dato che è ancora solo un modello PC e si stima che ci siano circa due miliardi di giocatori PC nel mondo. Potrebbe influenzare la domanda per il servizio che trasforma Windows in una piattaforma di gioco basata su controller, ma anche questo non è certo, poiché probabilmente sarà una soluzione software che più persone potranno utilizzare.

Durante l'acquisizione da parte di Activision Blizzard, è trapelato sapere che Microsoft stava lavorando a un nuovo controller, e abbiamo sentito voci a riguardo in diverse occasioni nell'ultimo anno. Probabilmente verrà rilasciato per Helix. // Microsoft

La terza cosa che traggo da lei è che potremo giocare ai nostri giochi su Xbox. Suppongo che significhi retrocompatibilità. Microsoft è stata incredibilmente brava in questo, e poter continuare a giocare ai miei vecchi giochi è ovviamente un grande vantaggio. Forse le prestazioni extra contribuiranno a una retrocompatibilità ancora migliore (proprio come con Xbox Series X), ma questo resta da vedere. Ma... significa anche che in futuro verranno rilasciati giochi dedicati per Xbox? Forse, ma la mia reazione spontanea è dire di no.

Infine, abbiamo la quarta cosa rimasta, ovvero che vedremo di più alla Game Developers Concerence, che si terrà tra il 9 e il 13 marzo, ovvero già la prossima settimana. Un evento normalmente tranquillo è quindi destinato a essere davvero entusiasmante quest'anno, e se guardiamo al programma di Microsoft, hanno molto in programma (tanto che, col senno di poi, forse avremmo dovuto capire che qualcosa stava succedendo), non ultimo Costruire per il futuro con Xbox, premi Start: Prepara il tuo gioco PC per Xbox in un giorno e Costruisci una volta, Gioca ovunque: PlayFab alimenta i servizi di gioco cross-platform Xbox. Quindi aspettatevi molte notizie sul futuro di Xbox, su come funzionerà l'ecosistema, nuove funzionalità e altro ancora.

I giochi usciti diversi anni dopo per PlayStation 5, come Sea of Thieves e Forza Horizon 5, hanno venduto altrettanto bene, quindi forse Microsoft può avere la botte piena e la moglie ubriaca, lasciando andare Helix prima che altri si riprendano una parte degli avanzi?

Detto questo, ci sono ancora molte cose che non sappiamo. Non ultimo il costo in questi tempi di carenza di componenti, come sarà il nuovo controller, se sarà possibile aggiornare l'hardware, se altre aziende potranno produrre Helix e quando sarà rilasciato.

Inoltre, c'è l'elefante nella stanza: che dire dei giochi esclusivi? Non c'è dubbio che il marchio Xbox abbia sofferto per la mancanza di esclusive, ma non c'è dubbio che Microsoft abbia guadagnato con le uscite PlayStation. Asha Sharma ha rilasciato dichiarazioni che hanno portato i fan a credere che potrebbero esserci cambiamenti nella strategia multi-formato, e anche Sony sembra desiderosa di tornare un po' indietro su questo concetto. Sembra improbabile che lasceranno di nuovo PlayStation, ma non sarebbe del tutto irragionevole che iniziassero a lavorare di più con esclusive temporali. Consideriamo, ad esempio, l'idea che The Elder Scrolls VI sarebbe stato un titolo di lancio per la console e non sarebbe disponibile in altri formati per un anno.

Un effetto collaterale interessante dell'approccio ibrido è che Xbox Play Anywhere diventa ancora più allettante. I giochi che acquisterai oggi per Xbox saranno giocabili come titoli PC con notevoli miglioramenti grafici grazie a Helix.

Aspettatevi altre risposte sul futuro la prossima settimana, anche se ovviamente non sapremo tutto. Come al solito, qui a Gamereactor parleremo di tutto, e sarà molto interessante sentire cosa si dice su Xbox Helix. Il fatto che Microsoft sia disposta a investire in questo modo è un buon segno, e sarà entusiasmante vedere come Asha Sharma intenda aumentare nuovamente le vendite di Xbox dopo alcuni anni davvero difficili per il team verde.