La nuova Golf GTI è uscita oggi

HQ

La scorsa estate, VW ha mostrato la Golf GTI più potente che abbia mai costruito, la GTI Edition 50, e ora il colosso automobilistico tedesco annuncia che l'auto è stata rilasciata. Può essere tuo per $ 50.000 e per quei soldi ottieni un piccolo razzo a trazione anteriore con 325 cavalli e 420 Nm di coppia. Ciò consente alla nuova GTI di fare 0-100 km/h in 5,3 secondi.

Dal comunicato stampa ufficiale:

"GTI, queste tre lettere hanno caratterizzato Volkswagen per quasi 50 anni e creano entusiasmo e persino uno status di culto in tutto il mondo. Dal lancio della prima Golf GTI nel 1976, sono state vendute più di 2,5 milioni di vetture GTI in tutto il mondo, di cui circa 18.600 in Svezia. Questa storia di successo continua ora con il modello dell'anniversario come un altro punto culminante. La nuova Golf GTI Edition 50 è la GTI di serie più veloce e potente fino ad oggi. Con una potenza di 325 CV (239 kW), la Golf GTI Edition 50 offre ora 25 CV (18 kW) di potenza in più rispetto alla Golf GTI Clubsport, che in precedenza era la GTI di serie più potente. Il modello dell'anniversario è complessivamente più basso di 15 mm rispetto a una Golf normale. Il design di base del telaio è costituito da un assale anteriore con montante MacPherson e un assale posteriore a quattro bracci. Di serie, è dotato di controllo adattivo del telaio (DCC) e cerchi in lega Queenstown da 19 pollici.