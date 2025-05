La nuova intelligenza artificiale di Google crea mondi di videogiochi impressionanti utilizzando una semplice riga di testo

HQ

La nuova intelligenza artificiale video di Google Veo 3 ha ricevuto molta attenzione negli ultimi giorni. Non solo è in grado di creare clip quasi stranamente convincenti, ma può anche abbinarle con un audio perfettamente sincronizzato. Puoi dare un'occhiata ad alcuni esempi di ciò di cui è capace qui, tutti questi video sono renderizzati dall'intelligenza artificiale e completamente falsi.

Ma... Veo 3 è capace anche di altre cose, a quanto pare. Un utente di X chiamato fofrai ha ora condiviso un video in cui possiamo vedere mondi di gioco creati secondo due semplici suggerimenti di base, vale a dire:

> un videogioco open world in terza persona che va in giro

> un videogioco fps in/su un...

Questo dovrebbe terrorizzare gli sviluppatori di giochi perché significa che non ci vuole molto di più di una semplice riga di testo per creare un concetto che richiederebbe un'enorme quantità di tempo, risorse e richiederebbe un team ragionevolmente grande per essere realizzato.

Il fatto che l'IA sarà sempre più utilizzata nello sviluppo di giochi in futuro deve essere riconosciuto come una realtà, ma molti sostengono che l'IA non inventa davvero cose nuove e offre creatività, ma piuttosto costruisce tutto su ciò che già esiste. Possiamo solo speculare su come sarà lo sviluppo dei giochi tra dieci anni, e molto dipenderà da come i giocatori di tutto il mondo si relazioneranno con i prodotti di intelligenza artificiale rispetto a quelli creati principalmente dagli esseri umani.

Come vedi la possibilità/rischio che l'IA crei intrattenimento in futuro?