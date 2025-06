La nuova leadership di Rare è potenzialmente molto positiva per Banjo-Kazooie

HQ

Ci sono una manciata di giochi e franchise di cui si parla sempre prima di ogni grande evento, tra cui troviamo Half-Life 3, Hollow Knight: Silksong, il nuovo F-Zero e... Banjo-Kazooie. Ciò che tutti questi giochi hanno in comune è che ci sono continue voci che qualcosa è in lavorazione, solo che non succede mai nulla.

Quindi, non c'è stato nemmeno Banjo-Kazooie durante l'Xbox Games Showcase di ieri, ma ora una fonte molto credibile dice che le possibilità del ritorno del duo sono effettivamente aumentate. Più specificamente, è l'editor di VGC (e proprietario) Andy Robinson che scrive sui social media:

"Sentire la nuova leadership di Rare potrebbe ora essere enorme per le possibilità di un nuovo Banjo-Kazooie "

Robinson non ha approfondito, ma presumibilmente si riferisce al capo dello studio di Rare, Craig Duncan, che è stato confermato alla fine dello scorso anno come capo di Xbox Game Studios, mentre Joe Neate e Jim Horth hanno assunto la responsabilità di Rare.

Non sappiamo esattamente cosa abbia spinto Robinson a scrivere il post, ma normalmente è un'ottima fonte e non è conosciuto come un semplice cacciatore di clic, e quindi può ancora essere considerato un po' speranzoso. E la speranza è una merce che i fan di Banjo-Kazooie non hanno sperimentato in quasi due decenni.