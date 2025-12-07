La nuova lettera di Harry Potter Dominic McLaughlin parla di una lettera "folle" di Daniel Radcliffe

HQ

Recentemente, abbiamo riportato la notizia che l'ex frontman di Harry Potter, Daniel Radcliffe, aveva inviato una lettera al giovane talento che presto assumerà il ruolo della serie TV di HBO Max. Dominic McLaughlin sarà presto conosciuto come il "Ragazzo Sopravvissuto" mentre la prima stagione della serie è in produzione, e sembra che sia seguita da ulteriori stagioni per il prossimo decennio circa, tutto mentre il giovane cast cresce costantemente.

Tornando alla citata lettera, parlando su Saturday Mash-Up! Live della BBC, McLaughlin ha parlato della lettera che Radcliffe gli aveva inviato, che puoi vedere qui come catturata dall'utente di Reddit dbiwarrior.

Nell'intervista, McLaughlin ha spiegato: "È stato pazzesco. Mio padre mi ha toccato sul treno e mi ha dato questa lettera. L'ho letto e poi sono arrivato in fondo, e c'era scritto: 'Dan R.' Stavo impazzendo, ma dovevo [mantenere la calma]. Ero sul treno."

Per approfondire la serie Harry Potter, è stato recentemente rivelato che non sarebbe stata narrata, anche se Voldemort potesse essere interpretato da una donna.