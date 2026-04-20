La nuova Mercedes MBUX Hyperscreen è pazzesca

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Mercedes sta già allungando i limiti per quanto riguarda le dimensioni degli schermi a bordo, ma arriverà una versione dell'MBUX Hyperscreen che, francamente, è qualcosa da ammirare.

Come dice Top Gear; "Ci sta già dando gli occhi quadrati", e puoi capire il perché. Lo schermo, nelle immagini concettuali mostrate qui sotto, è quasi pilastro contro pilastro, il che significa che si estende su tutto il cruscotto anteriore.

Questi enormi schermi non sono una novità, e Mercedes li ha introdotti da un po' di tempo, anche se alcuni consumatori richiedono meno schermo e più tattilità. Ma nella prossima C-Class, sembrano semplicemente... Selvaggi.

Mercedes afferma inoltre di aver migliorato la qualità degli schermi con "innovativa tecnologia di retroilluminazione a matrice con quasi dieci milioni di pixel e zone di luminosità regolabili indipendentemente".

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