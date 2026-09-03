La nuova modalità di gioco Most Wanted per Ghost of Yotei debutta

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Come già riportato, Ghost of Yoyei avrà una nuova modalità sopravvivenza single-player ispirata ai roguelite chiamata Most Wanted. In questa modalità dovrai sopravvivere ondata dopo ondata di nemici usando solo l'equipaggiamento a disposizione. Puoi anche giocare con personaggi diversi, ognuno dei quali è specializzato in un tipo di arma specifico e quindi ha il proprio stile di combattimento. Atsu padroneggia le doppie katane, Oyuki è un esperto con il kusarigama e Nagato brandisce lo yari con grande abilità.

Il nuovo trailer ha anche rivelato che un volto familiare farà la sua comparsa, dato che Jin da Ghost of Tsushima appare come personaggio giocabile.

Questo contenuto sarà pubblicato insieme al nuovo DLC intitolato Echoes of Sekigahara e sarà incluso anche in Ghost of Yotei: Complete Edition, che è previsto per lo stesso giorno.