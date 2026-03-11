La nuova quota d'ingresso della Cattedrale di Colonia scatena una reazione negativa

HQ

I piani per introdurre il biglietto d'ingresso alla Cattedrale di Colonia hanno suscitato critiche in Germania, con molti che sostengono che far pagare i visitatori potrebbe rendere l'accesso alla famosa chiesa socialmente ingiusto. I funzionari della cattedrale affermano che è necessario un sistema di bigliette, che dovrebbe iniziare a luglio, per aiutare a coprire l'aumento dei costi di manutenzione.

L'ingresso per i turisti dovrebbe costare tra i 12 e i 15 €, anche se i fedeli che partecipano ai servizi religiosi rimarranno esentati. I sostenitori della conservazione della cattedrale, tra cui l'architetto Barbara Schock-Werner, avvertono che i prezzi elevati potrebbero impedire a molte persone di visitare uno dei luoghi religiosi più importanti del paese.

Come afferma lei stessa (tramite The Guardian): "Troverei che sia ingiusto per la gente di Colonia e della regione circostante. Se solo i benestanti potessero permettersi di entrare in chiesa, penso che sia socialmente ingiusto. Devono esserci anche spazi non commerciali. La gente non dovrebbe dover pagare per tutto - tanto meno per visitare una chiesa."

Le autorità della cattedrale affermano che la manutenzione dell'edificio storico ora costa circa 16 milioni di euro all'anno, mentre i redditi sono diminuiti negli ultimi anni. Costruita tra il 1248 e il 1880 e designata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1996, la cattedrale attira circa sei milioni di visitatori all'anno.