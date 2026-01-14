La nuova riproduzione del sistema audio di QNX potrebbe far risparmiare ai produttori fino a 98 dollari per veicolo

HQ

CES è il cuore della tecnologia rivoluzionaria, e sebbene i veicoli fluttuanti e i robot che giocano a ping-pong possano attirare l'attenzione, sotto il cofano c'è comunque molto entusiasmo. In particolare, abbiamo incontrato John Pellicio, product marketing director di QNX, per parlare di come quello che potrebbe sembrare un piccolo cambiamento al sound delle auto possa portare a un grande risparmio.

"Quindi la parte più economica deriva dal fatto che molti veicoli ora si stanno allontanando da un'architettura con un sacco di piccoli processori, giusto?" spiegò. "Ci sono cose a scopo unico. Una cosa fa passare le luci. Una cosa fa frenare. Una cosa gestisce l'audio. E si stanno spostando verso unità di elaborazione centralizzate... Provengono da aziende come Qualcomm, AMD, NVIDIA o Mediatek. Una volta che hai un chip del genere che fa girare un sacco di cose nella tua auto, la capacità di elaborare il segnale digitale per il suono all'interno di un amplificatore diventa ridondante."

"Posso togliere quel DSP e farlo girare all'interno del sistema sul chip. Le nostre ricerche dicono che probabilmente questo fa risparmiare al costruttore tra 22 e 98 dollari per veicolo," ha proseguito Pellicio. Una volta che hai quel salvataggio, può influire su una moltitudine di fattori, come l'aggiunta di nuove funzionalità. QNX ha collaborato con Bose e Dolby Atmos per offrire un'ottima qualità sonora in un'auto, solo senza usare un metodo vecchio. Se vuoi saperne di più sulle funzionalità aggiuntive che potresti ottenere, dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto: