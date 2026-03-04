La nuova sede della partita di calcio Spagna-Argentina sarà annunciata questa settimana

HQ

La Finalissima, una partita di calcio tra Spagna (campionessa d'Europa) e Argentina (America e campioni del mondo), prevista per il 27 marzo in Qatar, potrebbe presto trovare una nuova sede, poiché il Qatar ha cancellato tutte le partite di calcio fino a nuovo avviso, a causa della guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti.

Da allora, le federazioni calcistiche spagnola e argentina hanno lavorato contro il tempo per trovare una nuova sede, sapendo di aver già esaurito gli 88.000 posti a sedere dello stadio originale di Doha. A causa della vicinanza della Coppa del Mondo, questa deve svolgersi durante la pausa internazionale, e Spagna e Argentina avevano in programma altre partite amichevoli in quei giorni contro Egitto, Arabia Saudita, Serbia e Qatar.

Secondo AS, si prevede che una decisione venga annunciata entro le prossime 48 ore, e probabilmente sarà in Europa. Tuttavia, non è stato facile trovare un paese che possa ospitare più partite di calcio tra questi sei paesi, e la maggior parte delle grandi città europee non può farla, poiché hanno altre partite internazionali programmate, tra cui lo stadio di Wembley a Londra, lo Stade de France di Parigi.

Una possibilità che si presenta è che si svolga in Spagna, ma per ovvie ragioni, l'Argentina lotterà contro di essa, sperando di ottenere un terreno neutrale per la partita di calcio. Altri potenziali luoghi includono Marocco, New Jersey o Miami.