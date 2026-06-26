La nuova sedia da gaming di Razer si sincronizza con oltre 300 giochi

HQ

La nuova sedia premium da gaming di Razer, Razer Soma Chroma, è la prima a dotare di illuminazione integrata. Può persino sincronizzarsi con oltre 300 partite, come riportato da Tweak Town.

Razer Soma Chroma è una sedia gaming RGB wireless. Ha l'illuminazione Razer Chroma RGB Reactive Game Lighting integrata nel poggiatesta, una coppia di strisce di illuminazione RGB che si sincronizzano con il PC e reagiscono all'azione a schermo in oltre 300 giochi integrati supportati da Razer Chroma. C'è anche una gamma di preimpostati, completamente personalizzabile tramite l'app Razer Synapse.

Ovviamente non possiamo fare a meno dei controlli touch integrati nel tessuto sulla parte superiore del poggiatesta, con il pannello di controllo integrato che offre accesso rapido alle modalità di illuminazione, alle impostazioni di luminosità e al passaggio tra modalità PC (2,4 GHz) e mobile (Bluetooth).

Il Razer Soma Chroma ha un telaio e un passo in acciaio rinforzati per la durata, un angolo di reclinazione fino a 155 gradi per rilassamento e produttività, e un arco lombare ergonomico integrato per sostenere la postura e ridurre la fatica durante lunghe sessioni di gioco. Il cuscino del sedile è realizzato in Gomma Fredda a Doppia Densità, costruita per mantenere un supporto saldo durante le permanenze sedute prolungate. L'alimentazione per il Razer Soma Chroma è fornita tramite USB-C, che può collegarsi a una presa a muro o a una power bank per ridurre al minimo il disordine dei cavi.