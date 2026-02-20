La nuova serie a fumetti di Ben 10 offre una reinterpretazione in stile Absolute del personaggio

HQ

Ben 10 è tornato. I fan della serie animata saranno felici di sapere che il ragazzo mutaforma e il suo orologio decisamente non magico torneranno in una nuova serie a fumetti di Dynamite Entertainment in uscita questo maggio. Dopo essere stata rivelata lo scorso anno al New York Comic Con, ora abbiamo il nostro primo sguardo alla nuova serie, che coinvolge tutti i creatori originali.

Sembra che stiamo tornando al punto di partenza con questa serie a fumetti, che sembra destinata a reinventare il mito. Descritto come il datore di Ben 10 una propria serie Ultimate/Assolute, questo periodo a fumetti propone "una storia d'origine rinnovata, una visione diretta e orientata all'azione su Ben Tennyson e le sue avventure. Aggiornando il concetto per un'estetica e sensibilità moderne, sia chi è cresciuto con la serie sia i nuovi arrivati potrà vivere la nuova esperienza definitiva di Ben 10 direttamente dai creatori. Verrà esplorata una gamma più ampia di toni e temi, dal dramma, alla comicità, alla tragedia, e persino al surreale."

Dynamite prosegue con una sinossi in un comunicato stampa (via CBR): "Ben Tennyson e la sua famiglia sono in campeggio, quando un meteorite si schianta nelle vicinanze. Quando il ragazzo curioso indaga, trova il misterioso Omnitrix tra i rottami. Da quel momento nasce un nuovo supereroe! Questa nuova narrazione permetterà a Casey e al suo team di ampliare la scala e la portata di questi momenti cruciali e amati."

La serie dovrebbe scegliere i momenti salienti di Ben 10 tra tutte le sue versioni, inclusi villain, eroi e personaggi secondari che probabilmente appariranno e riceveranno versioni rinnovate. Dai un'occhiata ad alcune delle immagini della copertina qui sotto:

Annuncio pubblicitario: