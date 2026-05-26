La nuova sospensione su Twitch attira l'attenzione su regole ambigue

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Se guardi regolarmente le dirette su Twitch, sai, ovviamente, che non mancano gli streamer di videogiochi con un pubblico enorme che tendono a vestirsi in modo un po' più rivelatore. Anche se Twitch ha aggiornato le sue linee guida di tanto in tanto, è comunque permesso indossare, ad esempio, una certa quantità di scollatura senza infrangere alcuna regola.

Ma gli streamer cercano regolarmente di spingere i limiti il più possibile, e uno particolarmente abile in questo è Morgpie, che in precedenza ha contribuito sia alla cosiddetta "meta della vasca idromassaggio" (streaming in una vasca idromassaggio così che nulla sia visibile nonostante la nudità) sia alla variante topless in cui gli streamer sembrano a topless ma tengono la telecamera in modo che non si vedano capezzoli - cosa che abbiamo riportato.

Ieri è stata nuovamente bannata (grazie, Dexerto), ma questa volta le opinioni sembrano più divise sulla severità e l'equità della punizione. Morgpie aveva iniziato una corrente di qualcosa che chiamava "Sole Scure." Dietro quel nome si celavano le sue suole verdi, su cui fluiva Dark Souls III.

Le linee guida stabiliscono che "i contenuti che si concentrano su parti intime vestite del corpo come glutei, inguine o seni per lunghi periodi di tempo" non sono permessi, ma Morgpie è stato vietato nonostante nulla di tutto ciò sia stato mostrato. Tuttavia, sembra essere una misura temporanea, dato che ha intenzione di continuare a trasmettere Dark Souls III nello stesso modo questo fine settimana.

Non sappiamo ancora se questo segni l'inizio di una nuova tendenza su Twitch che sarà coperta da linee guida aggiornate, ma si può sospettare che avvocati e moderatori stiano attualmente discutendo su come gestire piedi e altre parti del corpo in futuro.