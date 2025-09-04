La nuova sportiva elettrica di BYD ha viaggiato a 472 km/h

HQ

La caccia al record mondiale per l'auto di serie più veloce (velocità massima) è in pieno svolgimento e dopo aver assistito a come il produttore croato di batterie Rimac abbia battuto il record di Koenigsegg, che è stato poi ripreso la settimana successiva da Koenigsegg. Il gigante cinese delle auto elettriche BYD è ora entrato in gioco.

La BYD Yangwang U9 Track Edition è riuscita a raggiungere i 472 km/h durante un tentativo video-documentato al velodromo ad alta velocità ATP Papenburg, rendendola l'auto più veloce del mondo, ma non l'auto di serie più veloce del mondo in quanto non è ancora in produzione di serie. Secondo la stessa BYD, però, sarà messo in produzione e ospiterà quindi 2958 cavalli elettrici.

Road & Track: "Lo Yangwang U9 Track Edition utilizza la stessa piattaforma e4 e l'architettura tecnica di base DiSus-X dell'U9 tradizionale, ma con molta più spinta. Il modello base U9 presentava una configurazione a doppio motore da 1287 CV, mentre la Track Edition sfoggiava una configurazione a quattro motori che erogava 555 kW per motore e una potenza totale superiore a 2958 CV. BYD afferma che ciò crea un rapporto peso/potenza di 1200 CV per tonnellata o circa 1,9 CV per libbra. Le unità U9 Track Edition aggiungono uno splitter anteriore in fibra di carbonio migliorato e opzionale al mix aerodinamico. Ciononostante, nel video è raffigurata una notevole quantità di portanza anteriore, che indica che potrebbero essere necessarie alcune modifiche extra alla stabilità aerodinamica".