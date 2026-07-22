La nuova squadra di Arbeloa, il Fulham, sta cercando di portare Gonzalo García e Mastantuono dal Real Madrid

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Álvaro Arbeloa, brevemente allenatore del Real Madrid dopo le dimissioni di Xabi Alonso nel gennaio 2026, si è unito al Fulham della Premier League, e ora il club inglese ha gli occhi puntati su due giocatori provenienti dalla spagnola: Gonzalo García e Franco Mastantuono.

Secondo i resoconti di The Athletic, il Fulham sta preparando un'offerta al Real Madrid per chiedere un trasferimento permanente di Gonzalo García. L'attaccante ha giocato sporadicamente per il Real Madrid la scorsa stagione, solo come sostituto di Kylian Mbappé, e nella prossima stagione potrebbe avere ancora meno tempo, dato che sarebbe la terza scelta dietro Mbappé ed Endrick.

Tuttavia, secondo l'AS, l'allenatore José Mourinho vuole lavorare con lui prima in pre-campionato, ma sapendo che giocherà pochissimi minuti, il club darebbe al giocatore la possibilità di decidere: trasferirsi in Premier e riunirsi con l'Arbeloa o rimanere al Madrid.

Mastantuono si troverebbe in una situazione simile, probabilmente sarebbe dietro Arda Guler e Brahim Diaz, e quando si riprenderà, Rodrygo sull'ala destra. Il Fulham ha chiesto al Real Madrid un prestito per il giocatore argentino per una stagione e un'opzione di acquisto, situazione simile a quella che è successa con Endrick e Lyon la scorsa stagione. Dato il grande investimento fatto sull'attaccante ancora diciottenne, il Real Madrid vorrà riflettere attentamente su cosa fare con Mastantuono, che non ha giocato al livello previsto.