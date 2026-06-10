La nuova strategia di Xbox solleva più domande che risposte

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Tutto è iniziato a fine aprile, quando la responsabile di Xbox, Asha Sharma, ha iniziato a suggerire che le esclusive sarebbero state essenziali per attirare le persone nel proprio ecosistema. Poi, poco di un mese e mezzo dopo, è chiaro che ha mantenuto quei piani.

Oggi c'è più entusiasmo positivo intorno a Xbox rispetto al lancio della Xbox Series X nel 2020.

Gears of War: E-Day e Clockwork Revolution sono stati entrambi confermati come esclusivi Xbox, e questo è qualcosa che prendono sul serio. Quindi non si tratta solo di esclusive temporanee. A proposito, è stata fornita una breve spiegazione di come sarà la strategia in futuro, con il collega più stretto di Sharma, Matt Booty, che ha affermato che i giochi live service e i titoli multiplayer distintivi continueranno a essere rilasciati su più piattaforme, ma per quanto riguarda il single-player, l'esclusività sarà decisa caso per caso.

Inoltre, gli accordi esistenti saranno rispettati, quindi Forza Horizon 6 arriverà su PlayStation 5, così come Halo: Campaign Evolved e il prossimo Fable. Chiaro? No, non credo. Anche se è sicuramente un passo nella giusta direzione se vogliono costruire un ecosistema vitale proprio in cui le persone accettino, rimangono diverse domande e sembra che Microsoft abbia già infranto le proprie regole.

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Gears of War: E-Day sarà un'esclusiva Xbox anche se non soddisfa i criteri di Microsoft.

Da quando Gears of War: E-Day è stato annunciato per PlayStation 5, non ha senso che gli accordi esistenti vengano rispettati, e sicuramente si potrebbe giustamente definire la serie Gears sia multiplayer che, in una certa misura, un servizio live? Quindi non avrebbe dovuto essere pubblicato su PlayStation 5? Forse questa è l'eccezione che conferma la regola - un gioco di una serie Xbox così iconica che in questo caso era semplicemente troppo importante - ma in realtà non è così chiaro.

Booty promette, tuttavia, che Microsoft valuterà ogni gioco caso per caso e comunicherà chiaramente e presto come intende procedere. Ma... Questo non impedisce alle persone di speculare come una pazza in futuro. Nessun nuovo gioco potrà essere annunciato senza che la gente si butti subito nelle speculazioni e che dire dei giochi incredibilmente popolari, Microsoft riuscirà davvero a resistere a vendere X milioni di copie in più tra uno o due anni includendo PlayStation 5 e Switch 2?

The Elder Scrolls VI arriverà su PlayStation 5? Ora le discussioni possono ricominciare da capo.

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Sembra che abbiamo chiuso il cerchio, tornando all'acquisizione da Bethesda, quando tutti parlavano se Starfield e The Elder Scrolls VI sarebbero stati esclusivi Xbox. La risposta era sì in entrambi i casi, ma lo sviluppo per Xbox è andato come è andato, e alla fine quei piani sono cambiati. Starfield è arrivato molto recentemente sulla console Sony, ma che dire di The Elder Scrolls VI, forse il miglior titolo di lancio che Microsoft ha per Xbox Helix? Le speculazioni sono di nuovo in pieno svolgimento, e si vocifera (per l'ennesima volta) che Half-Life 3 sarà un'esclusiva Steam al lancio di Steam Machine, mentre Sony ritirerà i giochi single-player dal PC d'ora in poi. Quanto sono importanti i giochi esclusivi?

Fortunatamente, Microsoft sembra essersi resa conto di aver ricominciato a lavorare per rafforzare il marchio Xbox, ma la loro comunicazione ha bisogno di qualche perfezionamento. In un'intervista con The Game Business, Matthew Ball, Chief Strategy Officer di Xbox, ha detto quanto ha detto sulla nuova strategia e sui piani per il futuro:

"Tutti qui nel pubblico sono esperti, veri appassionati del settore, e capisco perché dicono: 'Non stiamo ancora del tutto al passo.' Dobbiamo comunicare questo internamente, dobbiamo comunicarlo ai nostri partner, ma soprattutto, il gamer medio—il giocatore Xbox attuale medio, e il gamer che vogliamo ma oggi non abbiamo—deve capirlo in modo molto semplice. È lì che stiamo andando. Non siamo ancora pronti a farlo."

Halo: Campaign Evolved sarà rilasciato come previsto per PlayStation 5, che potrebbe essere la prima e ultima apparizione di Master Chief.

Dice che gli strumenti esistono già internamente per determinare quali giochi saranno esclusivi, ma sarà una fase molto lenta da svolgere. Ci sono già così tanti giochi annunciati come multipiattaforma che, almeno per il prossimo anno, probabilmente vedremo Microsoft rilasciare una marea di giochi sul sistema del suo concorrente. E durante questo periodo, verranno annunciati altri giochi per piattaforme come la PlayStation 5, mentre i fan dibatteranno acceso su questioni come il motivo per cui Clockwork Revolution è esclusivo quando Senua non lo è.

Probabilmente ci saranno innumerevoli fan di Xbox delusi da queste decisioni ad ogni annuncio di un nuovo gioco, ma anche giocatori PlayStation 5 (e in una certa misura giocatori di Switch 2). Certo, a volte ci saranno applausi, ma sembra un percorso piuttosto complicato che Microsoft ha intrapreso. Sembra un po' arbitrario, e fornire un messaggio più chiaro sul futuro è probabilmente una delle cose più importanti che il team Xbox possa fare in questo momento.

Giochi come Call of Duty, tuttavia, rimarranno chiaramente disponibili su più piattaforme.

Sharma ha raggiunto qualcosa che molti avrebbero potuto pensare fosse impossibile (secondo l'intervista con Ball linkata sopra, inizialmente si chiedeva se Xbox potesse essere salvata), e ha instillato nuovo coraggio e interesse per Xbox. Proprio quando gli sforzi di Phil Spencer stavano iniziando a dare i loro frutti con una serie di uscite di giochi, sono passati a più piattaforme. Quasi nello stesso momento, Sony ha esaurito i giochi dopo tutti i suoi errori con i servizi live e la situazione non poteva sembrare più cupa per il team verde.

Come detto, girare la nave richiederà tempo, ma sembra che il timone abbia almeno tutta la gamma di movimento, e tra uno o due anni dovrebbe essere impostata una nuova rotta... se Microsoft ha la pazienza. Allo stesso tempo, la strategia di Sony di ridurre i servizi live dovrebbe portare a una correzione di rotta simile e, con un po' di fortuna, la prossima generazione potrebbe iniziare di nuovo con una battaglia per i nostri portafogli. Per i produttori di console, un po' di competizione è senza dubbio la scelta migliore. Pochi esperti di console probabilmente lo ammetteranno, ma Sony sta meglio con una Microsoft forte, e Microsoft è migliore quando affronta chiaramente Sony.

Sembra che poche persone pensino che questa sia stata una buona generazione. Il quasi crollo di Xbox ha costretto Sony ad abbassare la guardia.

Ci sono ancora grandi preoccupazioni riguardo alla prossima generazione, come l'aumento vertiginoso dei prezzi dei componenti, ma grazie alla decisione di cercare di rivitalizzare la Xbox—che a sua volta costringe Sony a migliorare il livello—oggi mi sento un po' più ottimista riguardo alla prossima generazione rispetto a pochi giorni fa.