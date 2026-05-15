La nuova tecnologia AMD potrebbe offrire a Xbox Series X un upgrade simile a quello di PS5 Pro

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Jack Huynh, SVP per Computing e Grafica di AMD, ha annunciato un nuovo FSR 4.1 alimentato dall'IA, che arriverà sulle generazioni di schede grafiche RDNA 3 e RDNA 2. FSR 4 offre un enorme miglioramento della qualità dell'immagine rispetto a FSR 3.1, specialmente quando si gioca a risoluzioni come 1080p e 1440p.

Perché è una cosa così importante? Questo perché Xbox Series X offre l'intera suite hardware e tecnologie RDNA 2, quindi FSR 4.1 sull'attuale console di punta di Microsoft potrebbe offrire un aggiornamento di livello PlayStation 5 Pro, secondo Tweak Town. Altri beneficiari sarebbero i portatili da gaming come la ROG Xbox Ally X, Lenovo Legion Go, MSI Claw A8 e la prossima Steam Machine.

FSR 4.1, che girava nativamente su Xbox Series X, forniva immediatamente un'immagine 4K più nitida e dettagliata, con meno ghosting e motion blur. Il supporto nativo per FSR 4.1 sarebbe sufficiente a dare un vantaggio rispetto alla PlayStation 5 di base.

Ma c'è un lato negativo, almeno per ora. AMD afferma che le GPU RDNA 2 dovranno aspettare fino al 2027 per FSR 4.1. Quindi siamo disposti ad aspettare un po'.