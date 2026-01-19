La nuova telecamera mangiatoia di Birdfy è così avanzata da poter catturare il battito d'ali di un colibrì

HQ

Abbiamo tutti visto i video virali di uccelli che si nutrono nei giardini delle persone (o scoiattoli e orsi, mentre cercano uno spuntino veloce), ma potresti non sapere l'azienda dietro molti di questi impressionanti dispositivi. Birdfy è sempre alla ricerca di sviluppare la prossima grande macchina per mangiatoie/cattura per uccelli, e al CES di quest'anno il responsabile marketing Prima Shi ci ha parlato di alcuni dei suoi dispositivi premiati della fiera.

"È tutto intelligente perché riconosce la specie dei colibrì. Quindi con l'occhio umano è difficile perché i colibrì sono così piccoli, minuscoli e si muovono così velocemente," spiegò Shi, raccontandoci il nuovo Birdfy Hum Bloom. "Quindi questa è qualità 4K. Quindi vedi la qualità cristallina e supporta il rallentatore. Quindi ora non è mai più un confuso. Lo vedi molto chiaramente. Vedi ogni pezzo d'ala e sai quale colibrì sta visitando."

Parlando del processo di progettazione di questo dispositivo e di altre telecamere Birdfy, Shi ha spiegato che la salute degli uccelli è considerata insieme a quanto sarà facile per gli esseri umani vedere gli uccelli mentre si nutrono. "Quindi vediamo che i mangiatoi tradizionali, i colibrì, devono venire alla mangiatoia e spostarsi giù per bere. Sento che non abbiamo la foto migliore e che per loro sia stancante. Quindi pensiamo, perché non facciamo un disegno floreale?" disse Shi. "Quindi prendono ciò di cui hanno bisogno e ci piace anche guardarli."

Puoi scoprire altri dettagli della gamma premiata di Birdfy nell'intervista completa qui sotto: