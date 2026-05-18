La nuova VW ID. Polo è disponibile anche in una variante GTI

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Il nome GTI è leggendario e, per la prima volta in assoluto, appare su un'auto completamente elettrica. Questa è l'ID. Polo GTI. Produce 223 CV con un singolo motore elettrico e dispone di una batteria da 52 kWh, che garantisce un tempo dichiarato da 0 a 100 chilometri in 6,8 secondi e fino a 420 chilometri di autonomia secondo lo standard WLTP. Ammortizzatori adattivi, un telaio GTI su misura e un differenziale elettronico sono tutti di serie, mentre lo stile riceve il consueto trattamento GTI con dettagli rossi, paraurti più massici e cerchi da 19 pollici.

Come ci si poteva aspettare, le reazioni online sono state molto varie, soprattutto perché l'auto da 1540 chilogrammi pesa circa 240 chilogrammi in più rispetto alla GTI che sta sostituendo, apparendo quindi più lenta in confronto. Sembra anche essere superato da rivali diretti come la Mini John Cooper Works EV e l'Alpine A290.

Tuttavia, non è ancora stata adeguatamente recensita e, forse, dato il gusto della GTI di offrire di tutto, sia velocità, comfort, spaziosità e particolari caratteristiche di maneggevolezza, sarà tutta un'altra storia.