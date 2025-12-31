La Nuova Zelanda diventa il secondo paese ad accogliere il 2026

HQ

La Nuova Zelanda ha segnato il secondo paese a conquistare il 2026, dopo Kiribati, con uno spettacolo pirotecnico mozzafiato che ha illuminato lo skyline di Auckland. L'iconica Sky Tower della città, la struttura più alta del paese con i suoi 240 metri, è stata il fulcro dello spettacolo di cinque minuti, con 3.500 fuochi d'artificio lanciati da vari piani.

Folle di abitanti locali e visitatori si sono radunate per assistere a una delle prime grandi celebrazioni di Capodanno nel mondo. La manifestazione faceva parte delle tradizionali prime celebrazioni neozelandesi, dopo le Isole Chatham, che ospitano il Capodanno prima del resto del paese.

Eventi comunitari più piccoli in tutta l'Isola del Nord sono stati cancellati a causa dei temporali previsti, ma lo spettacolo della Sky Tower si è svolto, attirando l'attenzione internazionale mentre le prime grandi città del mondo hanno iniziato ad accogliere il 2026.

