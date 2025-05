La Nuova Zelanda stanzia oltre 1 miliardo di dollari per nuovi elicotteri marittimi Il governo rafforza la difesa in mezzo alle tensioni globali con investimenti significativi in attività militari.

HQ Le ultime notizie sulla Nuova Zelanda . Ora sappiamo che il governo neozelandese sta investendo 2 miliardi di dollari neozelandesi (1,19 miliardi di dollari) nel suo prossimo bilancio per sostituire i vecchi elicotteri marittimi della Forza di Difesa, citando le crescenti tensioni globali come motivo principale. Sappiamo anche che il governo aumenterà la spesa per la difesa di 239 milioni di dollari neozelandesi all'anno nei prossimi quattro anni come parte di una strategia più ampia per migliorare la sicurezza nazionale e le capacità di difesa, con l'obiettivo di raggiungere il 2% del PIL entro il 2032. Kaman SH-2G Super Seasprite // Shutterstock