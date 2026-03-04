La Nuova Zelanda vota per rendere l'inglese lingua ufficiale

HQ

Una coalizione di partiti neozelandesi, tra cui New Zealand First, National e Act, ha votato per conferire all'inglese lo stesso status ufficiale del te reo Māori e della Lingua dei Segni neozelandese. Il disegno di legge, parte di un accordo di coalizione, ha superato la sua prima lettura e ora passa alla fase di commissione speciale per la consultazione pubblica. Come riportato da The Guardian, sostenitori, come il leader di New Zealand First Winston Peters, sostengono che corregga un'"anomalia" poiché l'inglese non è mai stato formalmente dichiarato ufficiale.

I critici, inclusi deputati dell'opposizione ed esperti linguistici, hanno definito il disegno di legge inutile e cinico. Il deputato laburista Kieran McAnulty lo ha definito "allarmismo", mentre la co-leader dei Verdi Chlöe Swarbrick ha detto che l'inglese "non è minacciato" e ha definito il disegno di legge "una sciocchezza". La linguista dell'istruzione Sharon Harvey ha avvertito che la legislazione potrebbe incoraggiare i governi a ridurre la visibilità dei Māori e di altre lingue minoritarie.

Anche i funzionari del ministero della Giustizia hanno sconsigliato di non fare il disegno di legge, sottolineando che l'inglese già funziona come lingua predefinita e che il riconoscimento ufficiale non ne cambierebbe lo status. Pochissimi paesi anglofoni hanno formalizzato l'inglese come ufficiale e, in casi come il Canada, era per proteggere un'altra lingua, evidenziando l'unicità (e la controversia) della proposta neozelandese...