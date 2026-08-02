La paga di Sean Astin per Il Signore degli Anelli era così bassa che dovette vendere la sua casa

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Sean Astin, protagonista de I Goonies, Il Signore degli Anelli, Stranger Things e altri ancora, è un nome conosciuto fin dall'adolescenza. Tuttavia, anche se una vita sul red carpet può sembrare una vita di sfarzo e glamour, le apparenze spesso ingannano. Mentre girava l'oro al botteghino che erano i film de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, Astin fu pagato così poco da dover vendere la sua casa.

"C'era una disconnessione tra l'attenzione che ricevevo e quanti soldi avevamo. Non era un sacco di soldi! In effetti, ho dovuto vendere la mia casa perché ho negoziato una cifra così piccola sulla trilogia," ha ricordato Astin in un'intervista al Guardian.

Il totale complessivo di Astin per tutti e tre i film è intorno ai 250.000 dollari, che può sembrare molto, ma considerando che oggi gli attori di progetti altrettanto grandi possono ricevere milioni per film, capiamo perché potrebbe non essere molto per qualcuno nella posizione di Astin. Orlando Bloom ha anche dichiarato pubblicamente di non essere stato pagato molto, ma che avrebbe rifatto tutta la trilogia in un attimo. Astin ha commentato nell'intervista che ora si sente molto a suo agio e conserva ancora bei ricordi delle riprese de Il Signore degli Anelli.