La Palestina batte la Libia ai rigori e si qualifica per la Coppa d'Arabia: "Il calcio è una delle poche cose che può portare felicità ai palestinesi"

HQ

La Palestina ha confermato la qualificazione per la Coppa Araba FIFA, dopo aver battuto la Libia nel turno di qualificazione: la partita è terminata 0-0 e la Palestina ha vinto 4-3 ai rigori. Ciò significa che la Palestina è uno dei 16 paesi qualificati per la competizione e giocherà la partita d'apertura contro i padroni di casa Qatar il 2 dicembre.

"Siamo diversi dalle altre squadre. Loro giocano per competere, ma noi giochiamo per due obiettivi: mandare messaggi attraverso il calcio e sviluppare il calcio palestinese e portare gioia al nostro popolo", ha detto l'allenatore palestinese Ihab Abu Jazar, che ha sottolineato che sono stati vicini a qualificarsi per i playoff dei Mondiali.

L'allenatore ha detto che la Libia (finalista dell'edizione 2012 della Coppa Araba) è forte e che "le nostre circostanze e assenze hanno reso tutto più difficile, ma siamo orgogliosi. Il calcio è una delle poche cose che può portare felicità ai palestinesi" (via ChannelNewsAsia).

La Palestina ha giocato partite amichevoli in Spagna e questo ha contribuito a vincere nella partita di qualificazione

La squadra palestinese ha recentemente disputato amichevoli in Spagna contro le squadre basca e catalana, che le hanno aiutato a ritrovare forza prima della competizione più importante del mondo arabo. La squadra si è recentemente trasferita in Cile, con la più grande popolazione palestinese al di fuori del mondo arabo (quasi mezzo milione di persone in un paese con 20 milioni di abitanti).

La Coppa Araba FIFA 2025 si terrà in Qatar tra il 1° e il 18 dicembre 2025. Si tiene ogni quattro anni, e l'Algeria ha vinto l'ultima edizione nel 2021. La Palestina ha giocato lì in cinque occasioni, senza mai andare oltre la fase a gironi.