La Palestina era sul punto di raggiungere la fase successiva delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026, andando più lontano di quanto non sia mai stata. Hanno dovuto sconfiggere l'Oman nell'ambito del terzo turno delle qualificazioni alla Coppa del Mondo AFC, Gruppo B... e stavano vincendo 1-0, con un gol di Oday Ali Abdulrahim Kharoub. Tuttavia, l'Oman ha segnato un gol al 97' e il pareggio è stato sufficiente per l'Oman, che è arrivato alla partita di oggi con un punto in più.

E l'obiettivo dell'Oman... è stato un rigore assegnato dopo quello che sembra essere un tuffo per il giocatore, con meno di un minuto per il fischio finale.

Cuore spezzato per la nazionale palestinese (che non gioca le partite casalinghe in Palestina dal 2019, trasferendosi invece in Giordania), sperando di raggiungere il quarto turno nel processo di qualificazione. Non è stato definitivo (sei squadre, tra cui Oman e Giordania, lotteranno ora per tre posti per la Coppa del Mondo), e la Palestina non è mai stata in una Coppa del Mondo, ma quest'anno ci è andata più vicina che mai.

La Palestina alla Coppa del Mondo del prossimo anno sarebbe stata un risvolto positivo per le persone che stanno soffrendo una delle peggiori crisi umanitarie della storia. e un bluff completo per il resto del mondo, che sta chiudendo un occhio sul genocidio disumano di Gaza.