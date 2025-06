La parata di Washington commemora il 250° anniversario dell'esercito nel 79° compleanno di Donald Trump La capitale è stata testimone di una dimostrazione di forza militare senza precedenti, con truppe e veicoli corazzati che hanno onorato il 250° anniversario dell'esercito.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Sabato, le strade di Washington si sono riempite di uno spettacolo di carri armati, artiglieria e migliaia di truppe mentre gli Stati Uniti celebravano il 250° anniversario dell'esercito degli Stati Uniti nel 79° compleanno di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, osservando da una tribuna protetta e sopraelevata, ha elogiato l'evento come un tributo atteso da tempo alle forze armate della nazione. "Ogni altro paese celebra le proprie vittorie, era ora che lo facesse anche l'America". La parata è proseguita come tributo all'eredità e alla forza militare, ripercorrendo decenni di storia attraverso la processione lungo Constitution Avenue, anche se le tensioni continuano a ribollire a livello nazionale con proteste diffuse in tutto il paese. FORT BRAGG, NC, USA - 10 GIUGNO 2025: Il presidente Donald J. Trump saluta le truppe dell'esercito degli Stati Uniti durante il 250° anniversario dell'esercito a Fort Bragg. Immagine per gentile concessione della Casa Bianca // Shutterstock