La Parigi-Roubaix promette un grande duello tra Van der Poel e Pogacar questa domenica La gara ciclistica su strada più dura e ruvida dell'anno si svolge domenica 13 aprile.

HQ Questa domenica, 13 aprile, si svolge la Parigi-Roubaix. Si tratta di una delle gare ciclistiche più prestigiose del calendario, una gara di un giorno che si svolge tra il nord di Parigi e la città di Roubaix, al confine con il Belgio. La Parigi-Roubaix è considerata una delle gare più difficili dell'anno e molti ciclisti professionisti si rifiutano di prendervi parte (a volte viene chiamata "l'inferno del nord"). Quest'anno dura 259,2 chilometri, 50 dei quali su ciottoli. Mathieu van der Poel, vincitore negli ultimi due anni, è l'unico campione dei ciclisti attuali ad aver vinto la gara prima di quest'anno. È naturalmente uno dei favoriti per vincerlo, ma dovrà affrontare la concorrenza di un debuttante che negli ultimi anni è diventato il miglior ciclista del mondo: Tadej Pogacar. Lo sloveno, vincitore del Tour de France lo scorso anno, è visto da molti esperti ed ex ciclisti come il favorito della Parigi-Roubaix, anche se la corsa è così dura che solo i corridori più esperti possono sognare di vincerla. Se la vincesse alla sua prima partecipazione alla corsa, sarebbe quasi senza precedenti: un ciclista che vince la gara al suo primo anno è capitato solo una volta, André Mahé nel 1949 (oltre alla prima edizione, ovviamente, che si è svolta nel lontano 1896). La Parigi-Roubaix è una delle gare più emozionanti di ogni anno, e questa volta potrebbe essere particolarmente speciale se Pogacar, che ha vinto anche 8 gare Monumento sulle 17 a cui ha partecipato, riuscisse a vincere al primo tentativo e a fare la storia. P. Fromentin / Shutterstock