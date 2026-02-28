La parte più spaventosa di Resident Evil Requiem

HQ

Resident Evil Requiem è il gioco del momento. Vi ricordiamo che ci è piaciuto molto nella nostra recensione e cogliiamo l'occasione per consigliare le nostre guide sul gioco. Tuttavia, abbiamo scoperto che il nuovo titolo di Capcom ti fa davvero prendere un 'spavento' anche prima di iniziare a giocare, chiedendoti di inserire la tua età in modo piuttosto doloroso, contando uno per uno fino a quel momento!

Questa nuova funzione, che richiede informazioni così personali che non possono essere cambiate, potrebbe sorprendere alcuni di noi che già stanno invecchiando e ha scatenato discussioni online. Non è chiaro se questo sia un modo allusivo per ricordarci che si tratta di un gioco 18+ solo per adulti, di condurre segretamente un sondaggio demografico, o se riflettere sul fatto che alcuni di noi seguono la serie da tre decenni già, come omaggio al suo anniversario.

Esatto, questo schermo potrebbe essere la prima parte difficile da superare. Prendendola con umorismo: non tutti i giocatori sono pronti ad affrontare il passare del tempo, e avere un gioco horror ti ricorda che non sei così giovane come pensavi... può essere spaventoso!

Ti stai divertendo Resident Evil Requiem anche se ti ricorda che non siamo più così giovani? Perché pensi che Capcom abbia aggiunto questa nuova funzione?