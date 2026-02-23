La partenza di Phil Spencer da Xbox era "non pianificata"

HQ

Durante il fine settimana, abbiamo saputo che Phil Spencer avrebbe lasciato Xbox, insieme alla sua capo Sarah Bond, praticamente immediatamente. Asha Sharma sta assumendo il suo posto e, da quando abbiamo saputo ciò, sono arrivati numerosi tributi per Spencer e la sua carriera trentottennale in Microsoft.

Se questa notizia ti è arrivata all'improvviso, è perché sembra che anche su Xbox fosse tutto inaspettato. Greg Miller di Kinda Funny Gamescast ha detto di aver ricevuto recentemente qualche informazione, il che lo porta a credere che la partenza di Spencer sia stata non pianificata. "Se ti fidi di noi, quello che sto dicendo è che non era pianificato," Ha detto Miller (tramite GamingBolt).

Questo probabilmente alimenterà solo le speculazioni su cosa abbia spinto Spencer e Bond ad allontanarsi, ma con il calo delle vendite hardware, gli abbonamenti Game Pass che si sono fermati e software che vende meglio su altre piattaforme, sappiamo da tempo che le cose non sembravano buone per Xbox. Ci vorrà tempo per vedere come si svilupperà il futuro della squadra verde, ma sappiamo che tutto è iniziato con quella che sembra essere una rimozione piuttosto poco formale di due dei suoi vertici.

Perché pensi che la partenza di Phil Spencer non fosse pianificata?