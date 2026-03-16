La partita Finalissima tra Spagna e Argentina è stata annullata

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La Finalissima tra Spagna e Argentina è stata cancellata e non si terrà da nessuna parte. Il disaccordo tra UEFA e ASA (Federazione Calcistica Argentina) per concordare una nuova sede, dopo che il Qatar era stato escluso a causa del conflitto in Medio Oriente, portò alla completa cancellazione di una partita che doveva essere giocata il 27 marzo.

"È una grande delusione per la UEFA e gli organizzatori che le circostanze e i tempi abbiano privato le squadre dell'opportunità di competere per questo prestigioso trofeo in Qatar, un paese che ha ripetutamente dimostrato la sua capacità di ospitare eventi internazionali di alto livello in strutture all'avanguardia", ha dichiarato la UEFA in un comunicato, indicando la federazione calcistica argentina come responsabile del rifiuto della maggior parte delle alternative, e ringraziando il Real Madrid per aver offerto il loro stadio con pochissimo preavviso.

Recenti voci hanno indicato lo stadio Santiago Bernabéu di Madrid come sostituto della partita, ma l'argentino ha rifiutato di accettarlo, ritenendo che avrebbe dato alla Spagna un vantaggio sleale e che la sede dovesse essere neutrale, anche se avrebbero mirato a garantire una distribuzione equa della capienza per i tifosi di entrambi i paesi.

Un'altra opzione considerata era di rendere la partita in doppio, con una partita giocata in Spagna e l'altra a Buenos Aires. Anche l'Argentina ha respinto l'idea e ha proposto di giocare la Finalissima dopo i Mondiali, ma la Spagna l'ha respinta, poiché non ha date libere per giocare la partita.