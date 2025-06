La partita tra Inghilterra e Spagna U21 finisce in rissa: "Ci sono modi migliori per creare cameratismo", dice Carsley

HQ

L'Inghilterra ha sconfitto la Spagna a UEFA Euro Under 21 con una netta vittoria per 3-1, che li avvicina alla seconda vittoria consecutiva a livello Under 21 per l'Inghilterra, consolidando il futuro della nazionale inglese e portando maggiore prestigio ad allenatori inglesi come Lee Carsley.

La partita, tuttavia, si è conclusa con polemiche, proprio come due anni fa nella finale del 2023, con un confronto tra giocatori spagnoli e inglesi. Quasi tutti i giocatori in campo sono stati coinvolti nello scontro, con alcuni giocatori spagnoli che apparentemente hanno aggredito il difensore dell'Inghilterra Charlie Cresswell, anche se non è chiaro cosa abbia scatenato la rissa.

Di conseguenza, il giocatore spagnolo del Napoli Rafa Marín è stato espulso. Per fortuna, non ci sono state grosse ripercussioni, e l'allenatore dell'Inghilterra Lee Carsley ha commentato in seguito che pensa "Ci sono modi migliori per costruire il cameratismo"

"Cerchi di essere rispettoso con entrambe le parti, ma puoi vedere quanto significhi per i giocatori. Rappresentare il proprio paese in un quarto di finale significa molto. Probabilmente dobbiamo dare loro un po' di margine di manovra. Per fortuna non è andato sopra le righe, ma non è ancora bello da vedere".