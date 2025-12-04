La partita tra Kansas City Chiefs e Dallas Cowboys batte i record di spettatori della stagione regolare NFL

HQ

La partita tra Kansas City Chiefs e Dallas Cowboys nel Giorno del Ringraziamento (giovedì 27 novembre a Dallas), conclusa 31-28 a favore dei Cowboys, ha battuto tutti i record della stagione regolare NFL (esclusi i play-off) con un pubblico di 57,23 milioni negli Stati Uniti su CBS, con un picco di 61,357 milioni.

Batte il precedente record, che era di 42,1 milioni di spettatori, in una partita tra Dallas Cowboys e New York Giants nel 2022.

I Kansas City Chiefs, vincitori di tre Super Bowl negli ultimi sei anni (persi nel 2025 contro i Philadelphia Eagles), hanno perso sei delle loro 12 partite di questa stagione e rischiano di non qualificarsi per i play-off. Ci sono solo cinque giornate di partita per la stagione regolare NFL, che terminano il 4 gennaio, prima dei play-off dal 10 al 26 gennaio e del Super Bowl il 9 febbraio.