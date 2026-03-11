Gamereactor

news
Overwatch

La patch di metà stagione di Overwatch nerfa Vendetta, Illiri e Jetpack Cat

Mentre potenziavo Mizuki, Roadhog, Rammatra e altri.

Ci sono state promesse modifiche in linea con la patch di metà stagione per la prima stagione 2026 di Overwatch e Blizzard ha mantenuto esattamente questo. Tuttavia, va detto che i cambiamenti in corso sono piuttosto limitati rispetto alle patch precedenti, con la motivazione che i cambiamenti recenti hanno reso necessari aggiustamenti grandiosi e radicali in questo preciso momento.

Tuttavia, se le tue partite casual e ranked sono state afflitte da Vendetta, Illari, D.Va e Jetpack Cat, sarai contento di sapere che tutti e quattro i personaggi sono stati indeboliti, mentre alcuni degli eroi più inutili, come Hazard, Rammatra, Roadhog e alcune delle nuove aggiunte meno performanti come Anran, Emre e Mizuki, vengono tutti potenziati.

I cambiamenti esatti degli eroi possono essere visti qui sotto.

D.Va


  • Booster - Tempo di ricarica aumentato da 3,5 a 4 secondi.

Azzardo


  • Subrole è passato da Stalwart a Iniziatore.

Rammatra


  • Barriera del Vuoto - (5v5) Tempo di ricarica ridotto da 13 a 12 secondi.

  • Annientamento - Danno al secondo aumentato da 30 a 35.

Roadhog


  • Il danno per proiettile aumentato da 6,5 a 7.

Anran


  • Inferno Rush - Ora si arrampicherà automaticamente su piccole sporgenze.

  • Inferno Rush - L'altezza del salto mentre è attivo aumentata del 20%.

Emre


  • Parametri vitali alterati - Tempo prima del trigger ridotto da 4,5 a 4 secondi.

Vendetta


  • Raging Storm - Passato da Maggiore a Minore.

  • Tempesta Furiosa - Danno per giro ridotto da 35 a 30.

  • Colpo Sifonatore - Passato da Piccolo a Maggiore Perk.

  • Colpo Sifonatore - Furto vita dall'alto aumentato dal 30% al 40%.

Illari


  • Solstizio d'Estate - Vantaggio Minore - Velocità d'attacco guadagnata ridotta dal 30% al 20%.

  • Sunburn - Vantaggio principale - Danno ridotto da 70 a 50.

  • Fucile Solare - Fuoco Secondario Risorsa massima ridotta da 3,5 a 3 secondi.

Jetpack Cat


  • Territoriale - Vantaggio principale - Rimosso

  • Artigli fuori - Passato da perk minore a grande.

  • Artigli fuori - Tempo di ricarica ridotto da 8 a 6 secondi.

  • Secondo Motivo - Piccolo Vantaggio - Nuovo

  • Secondo Motivo - Il 15% della guarigione dei Pawjectiles Biotici viene convertita in carburante.

Mizuki


  • Aura di rimedio - Raggio aumentato da 10 a 12 metri.

  • Rimedio Aura - Tempo prima della degenerazione ridotto da 2 a 1,75 secondi.

A aggiungere, sono state apportate alcune modifiche alle varie sottoclassi degli eroi, come potete vedere qui sotto.

Sottoruolo Medico


  • Aumento dell'auto-guarigione dal 25% al 40%.

Sottoruolo del Bruiser


  • Ora si attiva sotto il 50% di salute.

Sottoruolo dell'iniziatore


  • Non si attiva più quando sei in piena salute.

  • Guarigione ridotta da 75 a 60.

Infine, Stadium sta ricevendo un aggiornamento a molte delle sue mod generali per renderle più facili da localizzare e assemblare, mentre molti bug vengono risolti nel gioco ovunque. Vedi questi qui sotto.

Correzioni di bug

Generale


  • Corretto un problema audio in cui il sound di Mizuki in Ultimate era simile a quello eliminato dal compagno.

  • Risolto un problema che permetteva a Mizuki di caricare erroneamente la sua Aura di Rimedio prima dell'inizio del round.

  • Corretto un problema per cui il totem della Bambola di Carta di Mizuki appariva brevemente in aree involontarie della mappa prima di atterrare nella posizione corretta.

  • Corretto un problema che impediva l'applicazione delle varianti d'arma ai Siluri Pulsar di Juno.

  • Corretto un problema per cui il perk Multi-Ball di Wrecking Ball non assegnava mine aggiuntive se non venivano usate durante la prima ultimate.

  • Corretto un problema che permetteva erroneamente a Pharah di muoversi durante il Barrage mentre era legata alla catena di Mizuki.

  • Corretto un problema che permetteva erroneamente all'abilità Dancing Blaze di Anran di purificare l'effetto finale di Junker Queen.

Stadio


  • Corretto un problema con l'oggetto Skyline Naniti di Torbjörn che non infliggeva danni bonus ai nemici in volo.

  • Corretto un problema con il potere di Allineamento Orbitale di Juno che non sollevava i nemici in aria.

  • Corretto un problema con il potere Medimaster di Juno che non riduceva il cooldown di Hyper Ring.

  • Corretto un problema con la mod The Closer di Vendetta che non concede il bonus del 10% di danno critico al suo colpo dall'alto.

  • Ho risolto un problema con la mod Scaled Steel di Vendetta che non concede l'aumento del 25% della portata.

  • Corretto un problema con la mod Warrior's Shout di Vendetta che non si applicava quando si usava Whirlwind Dash contro un muro.

Overwatch

