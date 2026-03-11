La patch di metà stagione di Overwatch nerfa Vendetta, Illiri e Jetpack Cat

HQ

Ci sono state promesse modifiche in linea con la patch di metà stagione per la prima stagione 2026 di Overwatch e Blizzard ha mantenuto esattamente questo. Tuttavia, va detto che i cambiamenti in corso sono piuttosto limitati rispetto alle patch precedenti, con la motivazione che i cambiamenti recenti hanno reso necessari aggiustamenti grandiosi e radicali in questo preciso momento.

Tuttavia, se le tue partite casual e ranked sono state afflitte da Vendetta, Illari, D.Va e Jetpack Cat, sarai contento di sapere che tutti e quattro i personaggi sono stati indeboliti, mentre alcuni degli eroi più inutili, come Hazard, Rammatra, Roadhog e alcune delle nuove aggiunte meno performanti come Anran, Emre e Mizuki, vengono tutti potenziati.

I cambiamenti esatti degli eroi possono essere visti qui sotto.

D.Va



Booster - Tempo di ricarica aumentato da 3,5 a 4 secondi.



Azzardo



Subrole è passato da Stalwart a Iniziatore.



Rammatra



Barriera del Vuoto - (5v5) Tempo di ricarica ridotto da 13 a 12 secondi.



Annientamento - Danno al secondo aumentato da 30 a 35.



Roadhog



Il danno per proiettile aumentato da 6,5 a 7.



Anran



Inferno Rush - Ora si arrampicherà automaticamente su piccole sporgenze.



Inferno Rush - L'altezza del salto mentre è attivo aumentata del 20%.



Emre



Parametri vitali alterati - Tempo prima del trigger ridotto da 4,5 a 4 secondi.



Vendetta



Raging Storm - Passato da Maggiore a Minore.



Tempesta Furiosa - Danno per giro ridotto da 35 a 30.



Colpo Sifonatore - Passato da Piccolo a Maggiore Perk.



Colpo Sifonatore - Furto vita dall'alto aumentato dal 30% al 40%.



Illari



Solstizio d'Estate - Vantaggio Minore - Velocità d'attacco guadagnata ridotta dal 30% al 20%.



Sunburn - Vantaggio principale - Danno ridotto da 70 a 50.



Fucile Solare - Fuoco Secondario Risorsa massima ridotta da 3,5 a 3 secondi.



Jetpack Cat



Territoriale - Vantaggio principale - Rimosso



Artigli fuori - Passato da perk minore a grande.



Artigli fuori - Tempo di ricarica ridotto da 8 a 6 secondi.



Secondo Motivo - Piccolo Vantaggio - Nuovo



Secondo Motivo - Il 15% della guarigione dei Pawjectiles Biotici viene convertita in carburante.



Mizuki



Aura di rimedio - Raggio aumentato da 10 a 12 metri.



Rimedio Aura - Tempo prima della degenerazione ridotto da 2 a 1,75 secondi.



A aggiungere, sono state apportate alcune modifiche alle varie sottoclassi degli eroi, come potete vedere qui sotto.

Sottoruolo Medico



Aumento dell'auto-guarigione dal 25% al 40%.



Sottoruolo del Bruiser



Ora si attiva sotto il 50% di salute.



Sottoruolo dell'iniziatore



Non si attiva più quando sei in piena salute.



Guarigione ridotta da 75 a 60.



Infine, Stadium sta ricevendo un aggiornamento a molte delle sue mod generali per renderle più facili da localizzare e assemblare, mentre molti bug vengono risolti nel gioco ovunque. Vedi questi qui sotto.

Correzioni di bug

Generale



Corretto un problema audio in cui il sound di Mizuki in Ultimate era simile a quello eliminato dal compagno.



Risolto un problema che permetteva a Mizuki di caricare erroneamente la sua Aura di Rimedio prima dell'inizio del round.



Corretto un problema per cui il totem della Bambola di Carta di Mizuki appariva brevemente in aree involontarie della mappa prima di atterrare nella posizione corretta.



Corretto un problema che impediva l'applicazione delle varianti d'arma ai Siluri Pulsar di Juno.



Corretto un problema per cui il perk Multi-Ball di Wrecking Ball non assegnava mine aggiuntive se non venivano usate durante la prima ultimate.



Corretto un problema che permetteva erroneamente a Pharah di muoversi durante il Barrage mentre era legata alla catena di Mizuki.



Corretto un problema che permetteva erroneamente all'abilità Dancing Blaze di Anran di purificare l'effetto finale di Junker Queen.



Stadio