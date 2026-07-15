La pausa della finale della Coppa del Mondo FIFA durerà fino a 30 minuti grazie alle esibizioni musicali

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La finale della Coppa del Mondo tra Spagna e Inghilterra o Argentina, domenica 19 luglio alle 21:00 CEST, alle 20:00 BST (15:00 ora locale a New York), inizierà un'ora e mezza prima del calcio d'inizio con una cerimonia di chiusura con Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e iShowSpeed, e con Jennifer Hudson che canterà l'inno nazionale degli Stati Uniti. La Coppa del Mondo nordamericana finirà in un periodo molto... Alla maniera nordamericana, con tanti ospiti, intrattenimento e uno spettacolo di metà partita ispirato al Super Bowl e ad altre competizioni, che in realtà potrebbe infrangere le regole del football.

Secondo le regole del gioco dell'International Football Association Board (IFAB), i giocatori hanno diritto a una pausa all'intervallo "non superiore a 15 minuti". Questo vale quasi sempre, ma per la finale, con la grande varietà di spettacoli che stanno preparando, la pausa dell'intervallo potrebbe durare fino a 30 minuti.

Per avere una grande performance musicale al centro dell'intonazione, l'installazione e lo smontaggio dei palchi devono essere fatti molto rapidamente, ma ci vuole comunque tempo. Quest'anno, Chris Martin è stato il "curatore" di una mostra che includerà Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel e il PS22 Chorus con Coldplay.

Lo scorso anno, la pausa dell'intervallo della finale della Coppa del Mondo per Club, nello stesso stadio, il MetLife Stadium nel New Jersey, vicino a New York, è durata 24 minuti con prestazioni di Coldplay, J Balvin, Doja Cat, Tems ed Emmanuel Kelly.