La PAW Patrol trova la "più grande scoperta del mondo" nel teaser di The Dino Movie

Il 2026 è un anno enorme se ami l'animazione, specialmente quei film adatti a famiglie che puoi portare i bambini al cinema a vedere. Il film Super Mario Galaxy, Minions & Monsters, Forgotten Island, Toy Story 5, c'è così tanto da aspettarsi e questo senza nemmeno considerare quello che potrebbe essere uno dei più grandi successi commerciali dell'anno.

Ad agosto, la popolarissima serie PAW Patrol arriverà nei cinema per la sua prossima uscita cinematografica. Conosciuto come PAW Patrol: The Dino Movie, questo film vedrà i compagni canini unirsi ed esplorare un'isola perduta che ospita ogni sorta di pericolosi rettili preistorici, una scoperta considerata la "più grande scoperta del mondo".

In anteprima il 14 agosto, nel pieno delle vacanze estive scolastiche, potete vedere il teaser di questo prossimo film e la sua sinossi qui sotto. Porterai i bambini a vedere PAW Patrol? Presenterà nuova musica dei Backstreet Boys, quindi c'è qualcosa che potrebbe attirare chi ha un pubblico più anziano...

"Dopo che la loro nave viene colta da una misteriosa tempesta, i cuccioli della PAW Patrol si schiantano su un'isola tropicale inesplorata piena di dinosauri. Incontrano Rex, un cucciolo che è rimasto bloccato sull'isola da anni e che è diventato un esperto in tutto ciò che riguarda i dinosauri. Quando l'acerrimo rivale della PAW Patrol, il sindaco Humdinger, inizia a estrarre minacciosamente nella speranza di sfruttare l'isola per le sue risorse naturali, provoca involontariamente l'eruttazione di un enorme vulcano dormiente. I cuccioli della PAW Patrol vengono gettati in una serie di salvataggi ad alto rischio, grandi come dinosauri, più grandi di qualsiasi cosa abbiano mai fatto prima, poiché devono fermare Humdinger prima che tutto sull'isola si estinga."