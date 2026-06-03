La persona che ha schiaffeggiato Grand Theft Auto V il doppiatore Ned Luke è stato condannato a quattro anni di carcere

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La tendenza a swattare gli streamer sta diventando un evento sempre più comune, colpendo persino persone che in realtà non hanno bisogno dello stress di una polizia che irrompe in casa loro per motivi completamente falsi.

Sebbene sembri che una sfortunata persona venga scacciata quasi ogni mese, uno degli esempi più importanti recenti ruotava attorno a Ned Luke, l'uomo noto per aver interpretato Michael De Santa in Grand Theft Auto V. Un giorno, l'artista stava trasmettendo GTA V in diretta, quando la polizia ha fatto irruzione a casa sua per un'accusa di false pretese, situazione che ha portato la persona che ha denunciato la punizione a essere ora incarcerata per le sue azioni.

Lo sappiamo perché Luke ha condiviso una lettera del Dipartimento di Giustizia del Distretto di Columbia, che menziona specificamente che l'imputato in questione è stato condannato a quattro anni di reclusione seguiti da tre anni di libertà supervisionata.

Luke commentò anche questa notizia: "Non far cadere il sapone nella doccia, stronzo... Non darò uno schiaffo a nessuno tanto presto... E stanno venendo anche per quelli che ha tradito."

Considerando lo spreco palese di risorse da parte delle forze dell'ordine, oltre all'impatto mentale e fisico che ha sulle vittime, non sorprende che i paletti inizino a subire ripercussioni sempre maggiori per le loro azioni vendicative. Dovremo semplicemente restare sintonizzati per sapere cosa succede agli altri coinvolti nella swatting di Luke.