La persona vivente più anziana del mondo festeggia il 116° compleanno "al suo ritmo"

Le ultime notizie sul Regno Unito . Ethel Caterham, riconosciuta come la persona vivente più anziana, ha festeggiato un'altra pietra miliare circondata dai propri cari in una casa di cura del Surrey. Un 116° compleanno "al suo ritmo", come ha detto la casa di cura in cui vive (via CBS).

Nata prima della Prima Guerra Mondiale, nota per la sua filosofia di "non litigare mai con nessuno", ha vissuto più di un secolo di cambiamenti e ricorda ancora momenti di indipendenza, come guidare fino a quasi cento anni e sopravvivere a una grave malattia.

Anche se non rilascia più interviste, la sua famiglia ha espresso gratitudine per gli auguri, notando che preferiva una giornata privata al suo ritmo. Nel corso degli anni, è sopravvissuta ai familiari più stretti, ma ama il tempo con i suoi nipoti e pronipoti.